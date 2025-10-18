L' ex Simeone condanna il Napoli al primo ko | il Toro stende gli azzurri 1-0

Torino, 18 ottobre 2025 – Il gol dell’ex Giovanni Simeone condanna il Napoli alla prima sconfitta in campionato e regala tre punti di grande peso specifico al Torino che piega 1-0 i campioni d’Italia. Un successo strappato con le unghie e con i denti dai granata che, dopo il buon inizio del Napoli, sono saliti di colpi andando in vantaggio al 32’ con il gol dell’argentino che, dopo aver scartato Milinkovic-Savic, scaraventa in rete l’1-0. Un bottino che Pedersen avrebbe potuto rimpinguare se al 35’, a porta praticamente sguarnita, non avesse calciato il pallone a lato. Nella ripresa, però, la musica è completamente cambiata, con la capolista che - nonostante le assenze pesanti di Hojlund e McTominay e le poche alternative in attacco - ha alzato i giri del motore poderosamente grazie soprattutto a uno scatenato Spinazzola, andando più volte vicina a una rete segnata in pieno recupero da Lang e successivamente annullata dal VAR per fuorigioco dell’olandese sul tiro precedente di Politano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

