L’ex scuola Garibaldi non c’è più Nuovo skyline in centro storico

La ex scuola Garibaldi non esiste più. Verso le 15 di ieri è caduta l’ultima parete del plesso, segnando un momento storico per Città di Castello. Dopo una settimana di lavoro l’escavatore da demolizione impegnato dall’8 ottobre nell’abbattimento dell’edificio, ha completato la fase finale dell’intervento, salendo con la pinza meccanica in cima al cumulo di macerie. "Con il boato dell’ultimo cedimento, si chiude un capitolo della storia urbana cittadina e se ne apre uno nuovo, all’insegna della riqualificazione e del rinnovamento", dice il Comune. L’intervento, dal valore complessivo di 350 mila euro (eseguito dall’azienda Pelliccia Scavi di Perugia), rientra nel piano di rigenerazione urbana voluto dall’amministrazione comunale "per restituire decoro e funzionalità a un’area strategica alle porte del centro storico". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’ex scuola Garibaldi non c’è più . Nuovo skyline in centro storico

Argomenti simili trattati di recente

Ed ora andiamo a Città di Castello, dove ha preso il via la demolizione dell’ex scuola Garibaldi. Un intervento da 350 mila euro per riqualificare l’area alle porte del centro storico. Al posto dell'istituto sorgerà un parcheggio. - facebook.com Vai su Facebook

Scuola Garibaldi, palestra più sicura ed efficiente - Taglio del nastro per la palestra della scuola Garibaldi, una palestra "rinnovata, più sicura ed efficiente", per usare le parole del sindaco Andrea Tagliaferri. Segnala lanazione.it

Ex scuola “Garibaldi“: "Con la demolizione luogo restituito alla città" - "Con la demolizione dell’ex scuola Garibaldi abbiamo scelto di rimuovere una situazione di degrado e di restituire alla città un luogo dove sarà realizzato un parcheggio gratuito con 50 posti auto in ... Segnala lanazione.it

Jesi, scuola Garibaldi nel mirino dei ladri: rubati computer e soldi per i pulmini. È il secondo raid nel giro di un mese - Ladri in azione alla scuola primaria Garibaldi, nel quartiere San Giuseppe, che fa parte dell’Istituto comprensivo Federico II. Riporta corriereadriatico.it