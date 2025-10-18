Letteratura in un archivio toscano spunta una filastrocca inedita di Gianni Rodari

Una scoperta sorprendente arriva dalla Maremma: tra le carte del maestro e scrittore per l’infanzia Sauro Marianelli (1933-2025) è riemersa una probabile filastrocca inedita di Gianni Rodari. Il ritrovamento è avvenuto nell’archivio personale di Marianelli, recentemente donato dagli eredi all’Istituto storico grossetano della Resistenza e dell’Età contemporanea. A individuarla sono stati lo scrittore Alberto Prunetti e l’architetta Barbara Catalani, che hanno rinvenuto una cartellina con annotazioni riferite a Rodari. Dentro, oltre a due lettere inedite del celebre autore – una autografa e una dattiloscritta – c’era anche un foglio con quattro brevi strofe in rima, dedicate a luoghi della Maremma come Follonica, Grosseto e Piombino. 🔗 Leggi su Ildenaro.it