Letizia Battaglia | quegli scatti ‘spietati’ dalle periferie alla mafia

Forlì, 18 ottobre 2025 – Se ha fatto arte, non l’ha fatto apposta, Letizia Battaglia, la fotoreporter siciliana scomparsa nel 2022 alla quale è dedicata una vasta mostra che prende il via domani ai Musei San Domenico di Forlì. Di arte, infatti, lei non voleva parlare a proposito dei suoi scatti, ma solo di “un lavoro, duro, anche spietato”: quello della cronaca. Battaglia incontra la professione già più che trentenne, per il quotidiano palermitano L’Ora, per poi trasferirsi brevemente a Milano, prima di tornare in pianta stabile nella sua città. E lì continuò a immortalare di tutto: “processioni, partite di calcio, feste dei ricchi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Letizia Battaglia: quegli scatti ‘spietati’ dalle periferie alla mafia

Altri contenuti sullo stesso argomento

RaiNews: La vita e l'impegno di Letizia Battaglia in oltre 200 scatti in mostra a Forlì Letizia Battaglia ai Musei San Domenico - facebook.com Vai su Facebook

Mu­seo Ci­vi­co San Do­me­ni­co | Le­ti­zia Bat­ta­glia L’o­pe­ra: 1970-2020 @MuseiForli su @GiornaleLORA https://giornalelora.it/museo-civico-san-domenico-letizia-battaglia-lopera-1970-2020/… - X Vai su X

La vita e l'impegno di Letizia Battaglia in oltre 200 scatti in mostra a Forlì - Cinquant'anni di attività della grande fotografa siciliana al Museo Civico San Domenico dal 18 ottobre fino all’11 gennaio 2026 ... Si legge su rainews.it

L’arte ’spietata’ di Battaglia. Dalla mafia alle feste dei ricchi: la carriera della fotografa per la prima volta in 200 scatti - Dopo due tappe in Francia, la retrospettiva sbarca in Italia, a cura di Walter Guadagnini: le opere vanno dai primissimi ritratti erotici milanesi fino alle vittime della criminalità in Sicilia. Segnala msn.com

"Una mostra necessaria", gli scatti di Letizia Battaglia al San Domenico. "Aveva tanti legami con Forlì" - Un racconto composto da oltre 200 fotografie tra vita privata e impegno professionale e civile: dal 18 ottobre all’11 gennaio 2026 arriva al Museo Civico San Domenico di Forlì la grande fotografa sici ... Lo riporta forlitoday.it