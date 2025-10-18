Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Quanti soldi ha guadagnato Sinner con il Six Kings Slam 2025? Montepremi da capogiro, quasi il doppio degli ... oasport.it
Asllani commenta la scelta di lasciare l’Inter: «Non ci penso, ma se è contenta, magari…» internews24.com
Conte amareggiato dopo la sconfitta con il Torino: «Abbiamo fatto tutto noi, complimenti agli avversari per…» internews24.com
Sinner batte Alcaraz a Riad: trionfo nel torneo milionario Six Kings Slam agi.it
Cudicini: “Vi racconto mio padre Fabio. Ritorno in Italia? Se mi chiamasse il Milan…” pianetamilan.it
Il cognome del padre sostituito con quello della madre: per il Tar si può gazzettadelsud.it
Torino Napoli, pagelle – Il nuovo Conte è meno risultatista del primo, questo Napoli fa ammuina innocua
Le pagelle di Torino-Napoli 1-0, a cura di Fabrizio d’Esposito MILINKOVIC-SAVIC. In questo tristiss... ► ilnapolista.it
Il fratello di Bellingham la combina grossa! Guarda che gol regala al Bayern Monaco
Il “Klassiker” tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund si conclude sul 2-1. A rompere l’equilibrio è H... ► video.gazzetta.it
Pagelle Roma Inter: Bonny trascina, Akanji è un muro! Lautaro a mezzo servizio
di Giuseppe ColicchiaPagelle Roma Inter: i nostri voti ai protagonisti in campo all’Olimpico, sfida ... ► internews24.com
Tragedia sotto il cavalcavia a Salza Irpina: muore giovane di Montefredane
SALZA IRPINA (AV) – Nel pomeriggio di oggi, il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSA... ► avellinotoday.it
Sinner vince e riceve pure in dono una racchetta d’oro massiccio: il valore del regalo è colossale
Jannik Sinner oltre ad aver vinto 5,5 milioni e mezzo con il successo al Six Kings Slam ha ottenuto... ► fanpage.it
Ex Gkn, manifestanti provano a occupare l'aeroporto di Firenze: tensione e scontri con la polizia
Una parte del corteo degli operai della ex Gnk si è diretta verso l’aeroporto di Firenze, dove ci so... ► virgilio.it
Calciomercato Milan, Moncada indica quel nome a Tare! Spunta la nuova idea per l’attacco, numeri clamorosi: le ultimissime
Calciomercato Milan, Moncada indica un nome a sorpresa a Tare! Ecco la nuova idea per il reparto of... ► calcionews24.com
Inter batte la Roma 1 0 all’Olimpico e aggancia la vetta. Bonny decisivo
AGI - Nel giorno della sconfitta del Napoli contro il Torino, l'Inter manda un messaggio al campion... ► agi.it
Pagelle Roma Inter 0 1, male Celik: Dybala non riesce a rispondere a Bonny
L’Inter vince contro la Roma per 1-0 e raggiunge le prime della classe. Un trionfo conquistato e so... ► sololaroma.it
L’Inter sbanca l’Olimpico con un gol di Bonny: Chivu aggancia Roma e Napoli in vetta alla classifica
L'Inter sbanca l'Olimpico con un gol di Bonny al 6': Chivu aggancia Roma e Napoli in vetta alla cla... ► fanpage.it
Pagelle Roma Inter, ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A
Pagelle Roma Inter: ecco i TOP e FLOP della squadra giallorossa di Gasperini e i nerazzurri di Chiv... ► calcionews24.com
Jannik Sinner commenta la vittoria: “Sconfitte non piacevoli con Alcaraz, ma mi hanno stimolato. Con lui amicizia speciale”
Jannik Sinner si è imposto per 6-2 6-4 nella finale del Six Kings Slam 2025 di tennis, spazzando vi... ► oasport.it
LIVE Sinner Alcaraz 6 2, 6 4, Six Kings Slam 2025 in DIRETTA: vittoria netta e jackpot milionario per l’italiano
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.12 Sinner tornerà in campo la prossima settimana a Vie... ► oasport.it
Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di sabato 18 ottobre 2025: numeri vincenti e quote. Nessun 6 né 5+, centrati quattro 5 da 51mila euro
Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto, i numeri vincenti di sabato 18 ottobre 2025: su Leggo.it... ► leggo.it
Serie A, l’Inter espugna l’Olimpico: decide Bonny. Nerazzurri in vetta con Napoli e Roma
Bella vittoria dell’Inter che prosegue il filotto di successi consecutivi. Ancora decisivo Bonny, a... ► sportface.it
Formula 1, Gp Usa: Verstappen si prende la sprint. Ferrari in quarta e quinta posizione
Max Verstappen si prende la Sprint del Gran Premio degli Stati Uniti, diciannovesimo appuntamento d... ► firenzepost.it
I Comuni di Aradeo e Seclì a Bruxellex per suggellare il Piano d’azione per l’energia sostenibile e il clima
ARADEO – Lo scorso 16 ottobre le amministrazioni comunali di Aradeo e di Seclí hanno partecipato a... ► lecceprima.it
All’Inter il match clou della 7a giornata: Roma sconfitta in casa 0 1.
Nerazzurri vittoriosi all’Olimpico sulla Roma per 1-0 congol di Bonny nel primo tempo. Con questa v... ► mondou.it
Lazio Juventus Women streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la prossima sfida delle bianconere di Canzi
di Redazione JuventusNews24Lazio Juventus Women streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la prossim... ► juventusnews24.com
Como Juve, chi ha speso di più? È sfida tra mega investimenti con l'obiettivo europeo
Sono le squadre che hanno speso più di tutti negli ultimi due anni. La squadra di Fabregas vuole ent... ► gazzetta.it
Risultati Serie A 2025/26 LIVE: l’Inter batte la Roma all’Olimpico e chiude così questo sabato di campionato
di Redazione Inter News 24Risultati Serie A 2025/26 LIVE: gli aggiornamenti sulle gare del campionat... ► internews24.com
Ex Gnk, manifestanti provano a occupare l'aeroporto di Firenze: tensione e scontri con la polizia
Una parte del corteo degli operai della ex Gnk si è diretta verso l’aeroporto di Firenze, dove ci so... ► virgilio.it
Marcella Bella: “A Ballando sono l’unica che ha un temperamento. Scontri con d’Urso? Chiedete a lei”
Nella puntata di Ballando con le stelle del 18 ottobre, Marcella Bella replica ai giudizi, a tratti... ► fanpage.it
Torino, Baroni: “Giocavamo contro una squadra fortissima, siamo stati compatti ed equilibrati”
Marco Baroni, allenatore del Torino, termine del match vinto contro il Napoli per 1-0, è intervenut... ► parlami.eu
Incendio a Ozzano, fiamme e paura: famiglia evacuata. Due in ospedale
Ozzano dell’Emilia (Bologna), 18 ottobre 2025 – Brutto incendio, stasera, in via Tolara di Sopra, a... ► ilrestodelcarlino.it
Six Kings Slam: servizio al top e variazioni, così Sinner ha battuto Alcaraz
Riad, 18 ottobre 2025 – Non potevano che dargli una racchetta d’oro. Jannik stringe fra le mani la ... ► sport.quotidiano.net
Reazione a Catena, "merita la squalifica": cosa è successo, è bufera
Le Tre Stagioni tornano a Reazione a Catena. Dopo la vittoria da 76500 euro, Egle, Chiara e Raffael... ► liberoquotidiano.it
Xabi Alonso manda un messaggio alla Juve: «Consapevoli di ciò che ci attende, vogliamo fare passi avanti…». Poi svela le condizioni di Huijsen e Mbappé!
di Redazione JuventusNews24Xabi Alonso, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa ... ► juventusnews24.com
Kane segna il 400esimo gol del club mentre Kompany elogia la prestazione “completa” dell’attaccante in Der Klassiker
2025-10-18 22:01:00 Ecco quanto riportato poco fa: Harry Kane ha segnato il suo 400esimo gol con i... ► justcalcio.com
Sinner Alcaraz, Jannik vince il Six Kings Slam: le scelte vincenti dell'azzurro
Jannik Sinner si conferma re d'Arabia. Il numero due al mondo ha sconfitto l'eterno rivale Carlos Al... ► ilmessaggero.it
Narconon Volley Melendugno al debutto casalingo a Lecce contro il Club Italia
MELENDUGNO - L'attesa è finita per la Narconon Volley Melendugno: dopo due trionfi esterni, le rag... ► lecceprima.it
LIVE MotoGP, GP Australia 2025 in DIRETTA: Bezzecchi sogna l’impresa all’alba con 2 penalità da scontare
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP d’Austra... ► oasport.it
Sinner batte Alcaraz in finale e vince il "Six Kings Slam"
Per il campione altoatesino un assegno da sei milioni di dollari ROMA - Era solo un'esibizione e p... ► ilgiornaleditalia.it
Quanti soldi ha guadagnato Sinner con il Six Kings Slam 2025? Montepremi da capogiro, quasi il doppio degli Slam!
Jannik Sinner ha vinto il Six Kings Slam, il ricchissimo torneo di esibizione andato scena sul ceme... ► oasport.it
Incendio a Ozzano (Bologna), il video del maxi rogo: famiglia evacuata
E' successo in via Tolara di Sopra: il fuoco si sarebbe sviluppato da una tavernetta. Mamma, papà e ... ► ilrestodelcarlino.it
LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2025 in DIRETTA: si comincia alle 5.00, azzurri nella prima mattinata
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione dell’Italia ai Mondiali – Le speranze de... ► oasport.it
Roma Inter 0 1: decide la sfida il gol di Bonny! La squadra di Chivu vola al primo posto
Roma Inter, sfida valevole per la 7^giornata della Serie A 2025/26: appuntamento alle 20.45 allo St... ► calcionews24.com
Lucca diventa un caso e Simeone un rimpianto: i numeri impietosi dell’attaccante del Napoli
Il Napoli ha visto scendere in campo Lorenzo Lucca in Torino-Napoli per via dell’infortunio di Hojl... ► spazionapoli.it
Bonny lancia l'Inter in vetta: battuta la Roma 0 1
Roma, 18 ottobre 2025 – L'Inter balza in vetta. Basta una zampata di Bonny, in un primo tempo ottim... ► sport.quotidiano.net
Neanche Conte riesce a crederci, l’agente però conferma: “Lukaku al Real Madrid”
Cambiano i piani in casa del Napoli: un’indiscrezione poi confermata dall’agente di Lukaku ha visto... ► glieroidelcalcio.com
Sinner d’Arabia: stende Alcaraz in due set e trionfa al Six Kings Slam
Prestazione fenomenale di Jannik Sinner in Arabia Saudita che vince il Six Kings Slam per il second... ► firenzepost.it
Roma Inter 0 1: Bonny manda i nerazzurri in testa la classifica
Roma Inter 0-1. Un colpo secco, preciso, letale. È bastata una fucilata di Ange-Yoan Bonny per rega... ► ilnerazzurro.it
Via ai pignoramenti se non paghi una bolletta: non serve neanche il giudice
Una proposta di legge potrebbe velocizzare le procedure di pignoramenti in caso di debiti. In attes... ► temporeale.info
PAGELLE E TABELLINO ROMA INTER 0 1: Bonny Pio, che sicurezze. Ndicka serata no
Voti e giudizi del match dell’Olimpico, valido per la 7a giornata della Serie A Enilive 2025/26 L’I... ► calciomercato.it
Gli europei con Zelensky: "Piano di pace come a Gaza"
«Ora l’Ucraina ha bisogno di un piano di pace». Le parole giunte da Berlino poche ore dopo l'incontr... ► gazzettadelsud.it
Tennis, Sinner vince Six Kings Slam
22.10 Il Six Kings Slam è sempre di Jannik Sinner. L'altoatesino si prende anche la seconda edizion... ► televideo.rai.it
"Limine. Al di là del tempo e dello spazio": la mostra
Dal 25 ottobre al 2 novembre 2025 La Corte di Felsina Associazione Arte e Cultura presenta la most... ► bolognatoday.it
Torino Napoli, Tancredi Palmeri distrugge De Bruyne: il commento accende nuove polemiche
Il Napoli ha perso 1-0 contro il Torino in un match deludente per gli azzurri. Tancredi Palmeri ha ... ► spazionapoli.it
Sinner Alcaraz: break di Jannik, può essere l'allungo decisivo Live 6 2, 4 3 | Dove in tv
L'azzurro e lo spagnolo vanno all’assalto dei sei milioni di dollari (5,14 milioni di euro al cam... ► corriere.it
Garlasco, Angela Taccia contro Massimo Lovati: «Aveva altre priorità, rinviava le riunioni per andare in tv. Sempio? Ha la forza dell’innocenza»
«Lovati è un genio nel suo campo, ma ultimamente sembrava avere altre priorità, partecipando meno ... ► open.online
Jannik Sinner travolge Alcaraz vince il Six Kings Slam e si prende 5,5 milioni e mezzo di premio
Jannik Sinner batte 6-2 6-4 Carlos Alcaraz e si aggiudica per il secondo anno consecutivo il Six Ki... ► fanpage.it
Roma Inter LIVE 0 1: Mkhitaryan sfiora il gol dopo l’assist di Frattesi, occasione per i nerazzurri
di Redazione Inter News 24Appuntamento alle 20.45 allo Stadio Olimpico per Roma Inter, match valevol... ► internews24.com
Scanzi regala la vittoria alla Scandone: Angri battuta al fotofinish (73 72)
Tempo di lettura: 2 minutiUn finale da brividi al PalaDelMauro, dove la Scandone Avellino conquist... ► anteprima24.it
Basta Bonny, l'Inter batte la Roma all'Olimpico 1 0
I nerazzurri agganciano in vetta gli stessi giallorossi e il Napoli ROMA - Nel giorno della sconfi... ► ilgiornaleditalia.it
Conte riaggiorna Velasco: chi vince, festeggia; chi perde, declama statistiche
Conte riaggiorna Velasco: chi vince, festeggia; chi perde, declama statistiche Dobbiamo confessare ... ► ilnapolista.it
L’Inter ha ripreso Napoli e Roma, ai nerazzurri basta un gol di Bonny (hanno vinto col 43% di possesso palla)
L’Inter ha ripreso Napoli e Roma, ai nerazzurri basta un gol di Bonny Chivu riporta l’Inter in test... ► ilnapolista.it
Alcaraz: “Sinner oggi ha giocato a ping pong”. Jannik sorride: “Grazie, mi hai lasciato un torneo”
(Adnkronos) – "Vorrei giocare così bene sempre, ovunque. È sempre bello condividere il campo con Car... ► periodicodaily.com
DIRETTA | Tutte le notizie di sabato 18 ottobre: l’Inter espugna l’Olimpico, KO del Napoli a Torino
Ecco tutte le notizie di oggi 18 ottobre relative al mondo del calcio: aggiornamenti di calciomerca... ► calciomercato.it
Roma Inter 0 1: Dovbyk sbaglia a porta vuota, Bonny no. Chivu sbanca l'Olimpico
La Roma perde per uno a zero contro l'Inter nella settima giornata di Serie A. All'Olimpico decide... ► romatoday.it
LIVE F1, GP USA 2025 in DIRETTA: pochi minuti al via delle qualifiche
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.48 George Russell è stato grande protagonista della Sp... ► oasport.it
Valerio Scanu vince il Premio Mia Martini 2025
SCALEA (CS) – A Scalea si è tenuta, in quattro serate, la finale della XXXI Edizione del Premio Mia... ► lopinionista.it
Caressa critica la Serie A: «Troppi slot orari. Così è troppo dispersivo…»
di Redazione Inter News 24Caressa senza freni: «La Serie A dovrebbe unificare gli orari, più partite... ► internews24.com