L’esercito al Maker Faire Roma 2025

Dal 17 al 19 ottobre l’esercito partecipa a Maker Faire 2025, con uno spazio espositivo per scoprire da vicino l’innovazione e l’evoluzione tecnologica, l’addestramento e le prospettive professionali offerte dal mondo militare.In particolare, è possibile vedere materiali ed equipaggiamenti. 🔗 Leggi su Romatoday.it