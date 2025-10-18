L’esercito al Maker Faire Roma 2025

Romatoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 17 al 19 ottobre l’esercito partecipa a Maker Faire 2025, con uno spazio espositivo per scoprire da vicino l’innovazione e l’evoluzione tecnologica, l’addestramento e le prospettive professionali offerte dal mondo militare.In particolare, è possibile vedere materiali ed equipaggiamenti. 🔗 Leggi su Romatoday.it

