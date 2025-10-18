L’era glaciale 4 | tutto quello che c’è da sapere sul film d’animazione
L’era glaciale 4: trama, personaggi e streaming del film d’animazione su Italia 1. Questa sera, sabato 18 ottobre 2025, va in onda su Italia 1 in prima serata L’era glaciale 4 – Continenti alla deriva, il quarto film dell’appassionante saga d’animazione diretto da Steve Martino e Mike Thurmeier. La pellicola è uscita nelle sale nel 2012 e segue le nuove avventure di Sid e i suoi amici. Di seguito vediamo la trama e il cast del film. Trama. Mentre Scrat cerca imperterrito di accaparrarsi la sua preziosa ghianda, precipita al centro della Terra e causa una nuova catastrofe, la deriva dei continenti. 🔗 Leggi su Tpi.it
