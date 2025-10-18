Leone XIV ai bimbi rom | Siamo tutti fratelli e sorelle così il mondo potrà cambiare

Dopo un breve discorso a Rom e Sinti, Papa Prevost in Aula Paolo VI dialoga con bambini e ragazzi. Un bambino chiede al Papa come si fa ad accogliere chi è diverso. Leone ringrazia per la domanda e spiega: "In un certo senso penso che questa è la domanda per un adulto perché i bambini non sono preoccupati di chi è diverso. Vogliono giocare insieme, vogliono vivere in pace e questo è molto bello. Spesso siamo noi adulti che cominciamo a fare certe separazioni, certi giudizi''. Da qui il monito a ''cercare di lasciare da parte le distinzioni e rispettare ogni essere umano nato nell'immagine di Dio. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Leone XIV ai bimbi rom: "Siamo tutti fratelli e sorelle, così il mondo potrà cambiare"

Altre letture consigliate

L'intervento di Leone XIV alla cerimonia di inaugurazione del Museo e Rete per l'Alimentazione e l'Agricoltura: "I bimbi malnutriti sono segno di un'economia senz'anima, la fame nega la dignità" - facebook.com Vai su Facebook

Leone XIV ai bimbi rom: "Siamo tutti fratelli e sorelle, così il mondo potrà cambiare" - Dopo un breve discorso a Rom e Sinti, Papa Prevost in Aula Paolo VI dialoga con bambini e ragazzi. Secondo iltempo.it

Papa Leone XIV ai Rom, Sinti e Camminanti: “siete stati puntualmente scartati. Ma aiutate a costruire la pace testimoniando una convivenza più giusta, in armonia con Dio ... - “Per vivere in un mondo senza guerra occorre essere costruttori di pace, convinti che la pace è possibile. Riporta farodiroma.it

Papa Leone XIV ai Rom, Sinti e Caminanti: “Dio Padre vi ama e vi benedice e anche la Chiesa” - Questa mattina, nell’Aula Paolo VI, Papa Leone XIV riceve in udienza i partecipanti al Giubileo di Rom, Sinti e Caminanti. Si legge su acistampa.com