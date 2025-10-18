Leone e Carlo pregheranno assieme | Evento che non accade dal ’500

Preghiera congiunta nella Cappella Sistina: Carlo III e Papa Leone XIV insieme per la prima volta dopo la Riforma. Per la prima volta dalla Riforma anglicana del XVI secolo, un sovrano britannico pregherà pubblicamente con un pontefice. Giovedì 23 ottobre, nella Cappella Sistina, re Carlo III e papa Leone XIV parteciperanno a un servizio ecumenico destinato a segnare una svolta nei rapporti tra la Chiesa cattolica e quella d’Inghilterra. "La visita segnerà un momento importante nelle relazioni tra le due Chiese", ha dichiarato un portavoce di Buckingham Palace, ricordando che "sarà la prima volta, dai tempi di Enrico VIII, che un sovrano britannico e un papa pregheranno insieme nella Sistina". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

