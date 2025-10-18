Lens-Paris FC domenica 19 ottobre 2025 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

Infobetting.com | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si apre la domenica di Ligue1 con la sfida che vede il Lens di Sage impegnato in casa contro il neopromosso Paris FC di Gilli.  I sang et or sono reduci da 7 punti fatti nelle ultime 3 gare, che li hanno portati a soli 3 punti dalla vetta. Ci ha messo veramente poco il tecnico ex Lione a riportare in alto la squadra, e si . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

lens paris fc domenica 19 ottobre 2025 ore 15 00 formazioni quote pronostici

© Infobetting.com - Lens-Paris FC (domenica 19 ottobre 2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

News recenti che potrebbero piacerti

lens paris fc domenicaPronostico Lens-Paris 19 ottobre 2025: 8ª Giornata di Ligue 1 - Paris FC si sfidano domenica 19 ottobre alle 15:00 per l'ottava giornata di Ligue 1 McDonald's: scopri l'analisi, le quote e il pronostico di una partita che promette emozioni e colpi di scena ... Come scrive bottadiculo.it

Cerca Video su questo argomento: Lens Paris Fc Domenica