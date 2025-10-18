Si apre la domenica di Ligue1 con la sfida che vede il Lens di Sage impegnato in casa contro il neopromosso Paris FC di Gilli. I sang et or sono reduci da 7 punti fatti nelle ultime 3 gare, che li hanno portati a soli 3 punti dalla vetta. Ci ha messo veramente poco il tecnico ex Lione a riportare in alto la squadra, e si . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Lens-Paris FC (domenica 19 ottobre 2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici