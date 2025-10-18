L’emozione di Pioli in vista di Milan-Fiorentina Poi un appello alle divinità | le sue parole in conferenza

Pianetamilan.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stefano Pioli, attuale allenatore dei viola e tecnico dell'ultimo Scudetto dei rossoneri nel 2022, ha parlato ieri in conferenza stampa al 'Viola Park' di Milan-Fiorentina, partita della 7^ giornata della Serie A 2025-2026. Ecco le sue dichiarazioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

l8217emozione di pioli in vista di milan fiorentina poi un appello alle divinit224 le sue parole in conferenza

© Pianetamilan.it - L’emozione di Pioli in vista di Milan-Fiorentina. Poi un appello alle divinità: le sue parole in conferenza

Scopri altri approfondimenti

l8217emozione pioli vista milanMutu crede in Pioli in vista del Milan: "È un allenatore esperto e sa come gestire i momenti difficili" - Intervistato questa mattina dai colleghi de Il Corriere dello Sport, l'ex attaccante della Fiorentina Adrian Mutu ha parlato del delicato momento che sta attraversando la Viola, dicendo la ... Secondo milannews.it

l8217emozione pioli vista milanPioli torna al Meazza con un rimpianto e il dubbio Kean: l’appello di Criscitiello al Milan per accogliere l’ex - Intanto Criscitiello invita il Milan a suonare allo stadio il brano dedicato all'ex allenatore ... Si legge su sport.virgilio.it

l8217emozione pioli vista milanPioli su Modric: "L'ho incontrato due anni fa in vacanza. Lui si era presentato come grande tifoso del Milan" - Intervenuto oggi in conferenza stampa in vista della sfida di domenica sera in casa del Milan, Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina e grande ex della partita, ha parlato così di ... Si legge su milannews.it

Cerca Video su questo argomento: L8217emozione Pioli Vista Milan