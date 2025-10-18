leighton meester svela i suoi must have di bubble skincare per una pelle glow senza stress

C’è chi dice che non è cresciuto con Blair Waldorf e chi mente. Leighton Meester è tornata — ma stavolta non nei corridoi dell’Upper East Side. L’ex Gossip Girl ha lasciato Blair Waldorf alle spalle per un nuovo ruolo da beauty icon (sempre con la pelle perfetta, ovviamente). E la sua arma segreta? Una routine super semplice firmata Bubble Skincare, il brand di skincare Gen Z che ha conquistato TikTok grazie ai packaging pastello e ai prezzi under 20 euro. Leighton Meester ha trovato il segreto per una pelle da Blair Waldorf — e costa meno di 20€. Per chi ancora non lo conoscesse, Bubble è quel marchio che ha reso la cura della pelle accessibile, divertente e soprattutto real. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

