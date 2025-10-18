Leighton Meester svela i suoi must-have di Bubble Skincare per una pelle glow senza stress
C’è chi dice che non è cresciuto con Blair Waldorf e chi mente. Leighton Meester è tornata — ma stavolta non nei corridoi dell’Upper East Side. L’ex Gossip Girl ha lasciato Blair Waldorf alle spalle per un nuovo ruolo da beauty icon (sempre con la pelle perfetta, ovviamente). E la sua arma segreta? Una routine super semplice firmata Bubble Skincare, il brand di skincare Gen Z che ha conquistato TikTok grazie ai packaging pastello e ai prezzi under 20 euro. Leighton Meester ha trovato il segreto per una pelle da Blair Waldorf — e costa meno di 20€. Per chi ancora non lo conoscesse, Bubble è quel marchio che ha reso la cura della pelle accessibile, divertente e soprattutto real. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
The OC, Veronica Mars e Gossip Girl in un’unica serie IO GIÀ IMPAZZISCO PER QUESTO MULTIVERSO La seconda stagione di Nobody Wants This con Leighton Meester esce il 23 ottobre - facebook.com Vai su Facebook
Basic: Ashley Park, Leighton Meester e Taylor John Smith in una nuova commedia - Opera prima di Chelsea Devantez e tratta dall'omonimo cortometraggio, Basic è una nuova commedia con protagonisti Ashley Park, Leighton Meester e Taylor John Smith. Lo riporta comingsoon.it
Nobody Wants This 2, Leighton Meester anticipa "il dramma" che l'attende accanto a Kristen Bell e Adam Brody - Tra le novità della seconda stagione di Nobody Wants This figura anche Leighton Meester, il cui personaggio genererà dramma nella trama. Segnala comingsoon.it