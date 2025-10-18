La nuova avventura di Leggende Pokémon Z-A riporta i giocatori nella magica regione di Kalos, con la sua capitale Luminopoli come fulcro di antiche leggende e innovazioni futuristiche. Tra laboratori scintillanti, rovine dimenticate e nuovi misteri, i protagonisti possono incontrare i tre Pokémon iniziali più iconici della sesta generazione: Chespin, Fennekin e Froakie. Ognuno di loro non si trova semplicemente in natura, ma è legato a una missione esclusiva, pensata per mettere alla prova intuito, abilità e strategia. Potrebbe interessarti anche Come ottenere Pikachu, Raichu e Mega Raichu Come ottenere Chespin. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Leggende Pokémon Z-A: Come ottenere Chespin, Fennekin e Froakie