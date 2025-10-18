Legge elettorale e rappresentanza La giostra comica

"La legge elettorale Toscana ha fornito un’altra prova della sua inefficacia a tradurre in rappresentanza, il volere degli elettori". Così l’ex amministratore comunale Mauro Marzucchi (foto), che spiega: "Tutto ciò è tanto evidente quanto immodificabile. Firenze città (collegio Firenze 1) continua ad eleggere il doppio dei seggi cui avrebbero diritto sottraendoli agli altri collegi. Pisa elegge anch’essa un numero superiore al dovuto. Queste due province rasentano anche questa volta la maggioranza del Consiglio regionale, nonostante che i loro voti rappresentino meno del 40% di chi si reca alle urne". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Legge elettorale e rappresentanza. La giostra comica"

