Legata e picchiata dai ladri in casa Ma non era vero | rischia il processo

Lanazione.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 18 ottobre 2025 – “Mi hanno legata, picchiata e derubata”. E invece no: si sarebbe inventata tutto. Gli sviluppi del caso di Barbara Minucci sono clamorosi. Una simulazione di reato: questo il capo di imputazione che la Procura di Arezzo contesta alla donna di 60 anni di Palazzo del Pero, che il maggio scorso raccontò di essere stata protagonista di una rapina brutale da parte di una banda senza scrupoli. L’avviso di conclusione delle indagini sarebbe stato consegnato alla donna a fine estate e già per fine febbraio è stata fissata l’udienza al Tribunale di Arezzo. Uno sviluppo imprevedibile, che ribalta tutto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

legata e picchiata dai ladri in casa ma non era vero rischia il processo

© Lanazione.it - “Legata e picchiata dai ladri in casa”. Ma non era vero: rischia il processo

Contenuti che potrebbero interessarti

legata picchiata ladri casa“Legata e picchiata dai ladri in casa”. Ma non era vero: rischia il processo - La vicenda di Barbara Minucci, la donna in sedia a rotelle che a marzo aveva denunciato a giornali e tv di aver subìto una violenta rapina. Lo riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Legata Picchiata Ladri Casa