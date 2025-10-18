Legata e picchiata dai ladri in casa Ma non era vero | rischia il processo
Arezzo, 18 ottobre 2025 – “Mi hanno legata, picchiata e derubata”. E invece no: si sarebbe inventata tutto. Gli sviluppi del caso di Barbara Minucci sono clamorosi. Una simulazione di reato: questo il capo di imputazione che la Procura di Arezzo contesta alla donna di 60 anni di Palazzo del Pero, che il maggio scorso raccontò di essere stata protagonista di una rapina brutale da parte di una banda senza scrupoli. L’avviso di conclusione delle indagini sarebbe stato consegnato alla donna a fine estate e già per fine febbraio è stata fissata l’udienza al Tribunale di Arezzo. Uno sviluppo imprevedibile, che ribalta tutto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
