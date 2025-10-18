Lega Pro l’Inter Under 23 regola l’Alcione per 2-1

L ‘Inter Under 23 si aggiudica il primo storico “baby derby” milanese di Lega-Pro, battendo l’Alcione Milano per 2-1 allo stadio Breda di Sesto San Giovanni. Un successo di grande peso specifico per i nerazzurri di Stefano Vecchi, i quali continuano il loro ottimo momento di forma, centrando la quinta vittoria nelle ultime L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Lega Pro, l’Inter Under 23 regola l’Alcione per 2-1

