Lega Pro decima giornata girone C terza sconfitta stagionale del Crotone ed ancora sul proprio terreno
Crotone 0 Monopoli 1 Marcatori: 56° Scipioni Crotone (4-2-3-1): Merelli, Leo (Stronati), Berra (Cargneluttl), Di Pasquale, Guerra (Groppelli), Sandri, Gallo (Piovanello), Zunno (Bruno), Gomez, Maggio, Murano. All. Longo Monopoli (3-5-2): Piana, Angileri (Ponco), Miceli, Imputato, Viterritti, Valenti (Bordo), Battocchio, Scipioni (Oyewale), Calcagni, Longo, Fall (Cascella). All. Colombo Arbitro: Antonio Liotta di Castellamare di Stabia Ass. Tommaso Tagliafierro (Caserta) Luigi Ferraro (Frattamaggiore) Quarto giudice a bordo campo: Carlo Esposito di Napoli Operatore FVS: Pasquale Gatto di Lamezia Terme Ammoniti: Sandri, Angileri Angoli: 5 a 3 per il Crotone Recupero: 2 e 7 minuti Mister Longo: “La squadra avversaria ha tirato una sola volta in porta ottenendo la massima resa. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
