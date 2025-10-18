Lega Picone | con candidatura Carmela Rescigno lotta a malavita e riscatto Campania

Salernotoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“La conferma di Carmela Rescigno nella compagine della Lega per le prossime elezioni regionali è una garanzia per contrastare la malavita e per il riscatto della nostra regione”. Così Massimo Picone, rappresentante della Lega Campania. “L’impegno del presidente della commissione anticamorra –. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Campania, Regionali. Picone (Lega): “Candidatura Carmela Rescigno garanzia per territorio e valore aggiunto per partito” - “La conferma di Carmela Rescigno nella compagine della Lega per le prossime elezioni regionali  è una garanzia per il territorio e allo ... Secondo sciscianonotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Lega Picone Candidatura Carmela