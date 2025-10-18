Nelle classifiche degli inserti culturali che potrebbe capitarvi di sfogliare al bar nel fine settimana, vedrete tra i più venduti – settimo tra i più venduti in assoluto la scorsa settimana, terzo nella saggistica a meno che non decidano di catalogarlo nella varia – un libro intitolato “La dieta termodinamica” (lo pubblica Mondadori). Non l’ho neppure sfogliato, e posso immaginare che sia un libro per l’ignorantissimo pubblico di oggi, quello al quale devi ancora dire che sì, il prosciutto vale come carne, e no, il riso non è un’eccezione rispetto all’essere i carboidrati un ostacolo alla perdita di peso. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - L’economia dell’elemosina di Bressanini, e la suscettibilità dei follower non leggenti