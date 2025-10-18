Lecco proprietaria di un B&B aggredita dai clienti | volano minacce insulti e pure spintoni

Lecco, 18 ottobre 2025 – Una donna di 59 anni è stata aggredita a Lecco. E' la proprietaria di un B&B. Ad aggredirla sono stati alcuni clienti che ha cercato di allontanare perché non hanno rispettato i termini della prenotazione e non erano nemmeno in grado di pagare il conto. L'aggressione. Gli ospiti del B&B della 59enne, una struttura in Corso Bergamo, dovevano essere solo in due, come da prenotazione online tramite uno dei più famosi siti internet di alberghi e strutture ricettive; invece si sono presentati in cinque. Al momento di pagare inoltre la loro carta di credito è stata rifiutata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

