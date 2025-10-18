Lecce-Sassuolo le pagelle | Berardi e Pinamonti da 5,5 Veiga spinge | 6,5
Nessun gol al Via del Mare, in una partita dalle poche occasioni. Nel Lecce buona prova anche di Veiga, Camarda entra ma non incide. Laurienté spreca, Berardi è spento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Lecce-Sassuolo, le pagelle di CM: Berardi si vede poco, Camarda meglio di Stulic - Poche emozioni tra Lecce e Sassuolo nell'anticipo delle 15 del sabato della settima giornata di Serie A. Come scrive msn.com
Le pagelle di Lecce-Sassuolo 0-0: pareggio giusto, Sassuolo con le polveri bagnate - Mura Stulic con una scivolata pulitissima che chiude un movimento d’attacco altrimenti perfetto da parte del Lecce ... Riporta canalesassuolo.it
Le pagelle di Lecce-Sassuolo. Tiago Gabriel, Gallo e Veiga con una marcia in più, attacco spuntato - Dopo un primo tempo equilibrato, la ripresa vede il predominio dei giallorossi. Lo riporta leccenews24.it