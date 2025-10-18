Lecce-Sassuolo diretta le formazioni ufficiali | Di ??Francesco perde Sottil c' è Morente Stulic dal 1'
Lecce-Sassuolo, chi vince a tris? Eusebio Di Francesco cerca il terzo risultato utile di fila, Fabio Grosso invece va a caccia della terza vittoria consecutiva. Chi ce la fa? Più strategia. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Contenuti che potrebbero interessarti
2025/26 #SerieA ROUND 7 FIXTURES Saturday 18/10/2025 Lecce vs Sassuolo - 1500hrs Pisa vs Verona - 1500hrs Torino vs Napoli - 1800hrs AS Roma vs Inter - 2045hrs Sunday 19/10/2025 Como vs Juventus - 1230hrs Cagliari vs Bologna - facebook.com Vai su Facebook
? | | Mister Di Francesco presenta Lecce-Sassuolo: https://youtu.be/1cURl2BQODI - X Vai su X
Lecce – Sassuolo: ecco le formazioni ufficiali - Sassuolo: ecco le formazioni ufficiali della sfida valida per la settima giornata del campionato di Serie A ... Lo riporta generationsport.it
Lecce-Sassuolo, le formazioni ufficiali: ecco il tridente scelto da Di Francesco - Sassuolo, che alle 15:00 scenderanno in campo per la settima giornata di Serie A al Via del Mare. Come scrive leccesette.it
DIRETTA Serie A, Lecce-Sassuolo e Pisa-Verona: segui la cronaca LIVE - Verona con la cronaca testuale e in tempo reale dei match ... calciomercato.it scrive