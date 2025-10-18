Lecce-Sassuolo diretta inizia la partita
Lecce - Sassuolo, chi vince a tris? Eusebio Di Francesco cerca il terzo risultato utile di fila, Fabio Grosso invece va a caccia della terza vittoria consecutiva. Chi ce la fa? Più. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Scopri altri approfondimenti
2025/26 #SerieA ROUND 7 FIXTURES Saturday 18/10/2025 Lecce vs Sassuolo - 1500hrs Pisa vs Verona - 1500hrs Torino vs Napoli - 1800hrs AS Roma vs Inter - 2045hrs Sunday 19/10/2025 Como vs Juventus - 1230hrs Cagliari vs Bologna - facebook.com Vai su Facebook
? | | Mister Di Francesco presenta Lecce-Sassuolo: https://youtu.be/1cURl2BQODI - X Vai su X
Diretta Lecce Sassuolo/ Streaming video tv: per confermare il buon momento! (Serie A, oggi 18 ottobre 2025) - Diretta Lecce Sassuolo streaming video tv: entrambe le squadre hanno vinto prima della sosta, Eusebio Di Francesco è il grande ex della sfida. Secondo ilsussidiario.net
Pronostico Lecce-Sassuolo: appuntamento ancora rimandato, il segno da preferire - Sassuolo è una partita della settima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Lo riporta ilveggente.it
Dove vedere Lecce – Sassuolo in Diretta Streaming Live e TV Serie A 7° Giornata - Sassuolo in Diretta Tv e Streaming Live, 7° Giornata Serie A, Sabato 18 Ottobre ore 15:00. Secondo stadiosport.it