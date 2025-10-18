Lecce-Sassuolo 0-0 LIVE | è cominciato il match

Calcionews24.com | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Via del Mare il match valido per la 7ª giornata di Serie A Lecce Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Lecce Sassuolo, valevole per la 7ª giornata del campionato di Serie A Enilive 20252026. 1? Calcio d’inizio – Si comincia al Via del Mare. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

lecce sassuolo 0 0 live 232 cominciato il match

© Calcionews24.com - Lecce-Sassuolo 0-0 LIVE: è cominciato il match

Altri contenuti sullo stesso argomento

lecce sassuolo 0 0Lecce-Sassuolo 0-0 LIVE: è cominciato il match - Al Via del Mare il match valido per la 7ª giornata di Serie A Lecce Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Lecce Sassuolo, val ... Riporta calcionews24.com

lecce sassuolo 0 0Quando si gioca Lecce - Sassuolo? - Sassuolo: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it scrive

lecce sassuolo 0 0Serie A, Lecce-Sassuolo LIVE 0-0: inizia la partita - Il Sassuolo di Grosso va a caccia della terza vittoria consecutiva al Via del Mare di Lecce dove ritroverà l'ex Eusebio Di Francesco. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Lecce Sassuolo 0 0