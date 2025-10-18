Lecce, 18 ottobre 2025 - Sia Lecce che Sassuolo si erano presentate al meglio alla sosta appena andata in archivio: i giallorossi avevano battuto a domicilio il Parma, facendo un balzo importante in classifica, mentre i neroverdi, reduci da 2 vittorie di fila, avevano avuto la meglio prima dell' Udinese e poi del Verona. Alla luce di questo buon momento di forma psicofisica ci si aspetterebbe un match spettacolare e ricco di occasioni, ma il primo tempo del Via del Mare è l'esatto opposto: noia, sbadigli e pochissime chance, se non addirittura nessuna su entrambi i fronti. La ripresa, nonostante un pizzico in più di vivacità portato dalle sostituzioni su entrambi i fronti, non modifica né lo spartito né il risultato: al triplice fischio è 0-0, e mai come in questo caso non si può parlare di risultato poco fedele a quanto sfoggiato (o meno) in campo dalle due squadre, che hanno comunque il merito di muovere la rispettiva classifica pur in un sabato di poco ispirazione offensiva, trovando così quella continuità tanto cara agli allenatori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Lecce-Sassuolo 0-0, al Via del Mare vince la noia