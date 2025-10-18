Lecce e Sassuolo non si fanno male finisce 0-0 Anche Pisa e Verona 0-0 Var e poche emozioni

Lecce-Sassuolo 0-0 LECCE (4-3-3): Falcone 6; Danilo Veiga 6, Gaspar 6.5, Tiago Gabriel 6.5, Gallo 6; Coulibaly 6 (19'st Helgason 6), Ramadani 6.5, Berisha 6 (41'st Pierret sv); Pierotti 5 (29'st Banda 5.5), Stulic 5 (19'st Camarda 5.5), Tete Morente 5.5 (41'st N'Dri sv). In panchina: Fruchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Kouassi, Sala, Kaba, Kovac, Maleh. Allenatore: Di Francesco 6. SASSUOLO (4-3-3): Muric. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Lecce e Sassuolo non si fanno male, finisce 0-0. Anche Pisa e Verona 0-0, Var e poche emozioni

Approfondisci con queste news

Arrivate le formazioni ufficiali per Lecce-Sassuolo Le scelte dei tecnici - facebook.com Vai su Facebook

? | | Mister Di Francesco presenta Lecce-Sassuolo: https://youtu.be/1cURl2BQODI - X Vai su X

Lecce e Sassuolo non si fanno male, finisce 0-0. Anche Pisa e Verona 0-0, Var e poche emozioni - 5, Gallo 6; Coulibaly 6 (19'st Helgason 6), Ramadani 6. Lo riporta msn.com

Lecce e Sassuolo non si fanno male: Camarda entra nella ripresa - Lecce e Sassuolo si sono sfidati al "Via del Mare" in una delle gare delle 15 che hanno aperto la settima giornata del campionato di Serie A Enilive: non si sono fatte male ... milannews.it scrive

Lecce – Sassuolo 0-0, highlights e gol: nessun vincitore al Via del Mare! – VIDEO - 0, cronaca e highlights: le due squadre in lotta per la salvezza non trovano la vittoria e si prendono un punto a testa! Scrive generationsport.it