Leapmotor B10 come va il nuovo SUV ingegnerizzato a Balocco | primo contatto
C’era una volta una Cina lontana, che osservava dalla finestra con ammirazione ciò che l’Europa dell’auto era in grado di realizzare. Adesso, c’è una Cina protagonista direttamente sulle strade del Vecchio Continente. Come cambiano i tempi. Fra le nuove proposte del Dragone, sempre più numerose e combattive, si sta affacciando con vigore sulle nostre strade anche il più europeo dei marchi cinesi: Leapmotor. Forte di una joint-venture con Stellantis, che ne detiene il 51% delle quote, questo brand sta lavorando intensamente per guadagnare uno spazio sempre più ampio all’interno di un mercato che sembra essere meno diffidente con ciò che arriva dal lontano Oriente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
