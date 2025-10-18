Le vittorie oltre i limiti | La diversità è un valore

"Il vento contro ti permette di crescere. Perché quando ti senti capace di gestire una difficoltà, questo cambia anche ciò che pensi di poter fare". Daniele Cassioli il vento contro, che è anche il titolo di un suo libro, ce l’ha avuto fin dalla nascita. Nato cieco a Roma nel 1986, ha trasformato quel freno in una spinta, diventando un campione dello sci nautico e conquistando 28 titoli mondiali, 27 europei e 45 titoli italiani. Ai tanti ragazzi che ieri hanno partecipato alla giornata inaugurale di Luce! ha raccontato la sua avventura e la sua voglia di lottare, per se e per gli altri. Nel 2019 ha fondato infatti " Real Eyes Sport Asd", un’associazione sportiva che ha come mission l’avvicinamento dei bambini con disabilità visiva all’attività motoria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

