"Il vento contro ti permette di crescere. Perché quando ti senti capace di gestire una difficoltà, questo cambia anche ciò che pensi di poter fare". Daniele Cassioli il vento contro, che è anche il titolo di un suo libro, ce l'ha avuto fin dalla nascita. Nato cieco a Roma nel 1986, ha trasformato quel freno in una spinta, diventando un campione dello sci nautico e conquistando 28 titoli mondiali, 27 europei e 45 titoli italiani. Ai tanti ragazzi che ieri hanno partecipato alla giornata inaugurale di Luce! ha raccontato la sua avventura e la sua voglia di lottare, per se e per gli altri. Nel 2019 ha fondato infatti " Real Eyes Sport Asd", un'associazione sportiva che ha come mission l'avvicinamento dei bambini con disabilità visiva all'attività motoria.

Le vittorie oltre i limiti: "La diversità è un valore"