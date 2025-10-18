Le ultime ricerche consigliano una variazione dell’andatura Alternare il ritmo e fare retromarcia limitano l’invecchiamento Passi all’indietro per ringiovanire mente e corpo

di Marina Santin Camminare è un toccasana per la salute fisica e mentale. I 10.000 passi consigliati dall’Oms a tutela del benessere sembrano però avere fatto il loro tempo. Due nuovi trend stanno prendendo sempre più piede: la camminata all’indietro e la quella giapponese. La camminata all’indietro, nota come Retro Walking o Backward Walking, fa bene al corpo e alla mente ed è un ottimo allenamento. Rispetto alla camminata classica, riduce il carico sulle articolazioni, in particolare su anche e ginocchia e, pur rafforzando tutti i muscoli degli arti inferiori, stimola maggiormente quelli posteriori della coscia, i glutei e il vasto mediale del quadricipite, fondamentale per la stabilità del ginocchio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

