le stelle di branko ecco le previsioni di sabato 18 ottobre

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 18 ottobre 2025. Ariete Anche su di voi, veloci pionieri dello zodiaco, la Luna calante, specie in Vergine, ha un effetto cinematografcamente definito “slow motion”. di rallentamento, quasi una sensazione di bassa energia, ma credeteci non è cosi. Si tratta della possibilità di fare spazio a nuove emozioni, soluzioni, attraverso un calmo riordino interiore ed esteriore, uno scaricamento che avverrà quasi spontaneamente se lascerete fare alla Luna. 🔗 Leggi su Iltempo.it

