Le Stelle di Branko ecco le previsioni di sabato 18 ottobre

Iltempo.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 18 ottobre 2025.   Ariete   Anche su di voi, veloci pionieri dello zodiaco, la Luna calante, specie in Vergine, ha un effetto cinematografcamente definito “slow motion”. di rallentamento, quasi una sensazione di bassa energia, ma credeteci non è cosi. Si tratta della possibilità di fare spazio a nuove emozioni, soluzioni, attraverso un calmo riordino interiore ed esteriore, uno scaricamento che avverrà quasi spontaneamente se lascerete fare alla Luna. 🔗 Leggi su Iltempo.it

le stelle di branko ecco le previsioni di sabato 18 ottobre

© Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di sabato 18 ottobre

Approfondisci con queste news

stelle branko previsioni sabatoOroscopo, le Stelle di Branko di sabato 18 ottobre: tutti i segni - "Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Da iltempo.it

Oroscopo, le Stelle di Branko di sabato 20 settembre: tutti i segni - "Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Scrive iltempo.it

stelle branko previsioni sabatoOroscopo Branko 15 ottobre 2025, previsioni su amore e lavoro/ Toro sotto pressione, Ariete carichi - Oroscopo Branko 15 ottobre 2025, le previsioni del noto astrologo per oggi: focus su amore e lavoro per la prima metà dello Zodiaco. Da ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Stelle Branko Previsioni Sabato