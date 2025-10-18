C’è chi si salva dalla violenza domestica e non diventa vittima di femminicidio. Sono le “survivor”, le sopravvissute alla violenza, nella maggior parte dei casi da parte del partner. Oltre a dover fare i conti con i retaggi di una cultura che tende a colpevolizzarle per “non aver denunciato prima”, conservano tracce oggi al centro di uno studio portato avanti dal gruppo di ricerca del Dipartimento di Scienze Biomediche, guidato dal medico originario di Massa Jacopo Agrimi e dal professor Nazareno Paolocci, iniziato negli Stati Uniti e ora condotto dall’Università di Padova. Lo studio, dal titolo Wish – Women Intimate Shelter e presentato ieri in Provincia, in prima battuta si è svolto sugli animali: topi di sesso femminile sottoposti a stress, test simili a quanto subiscono le donne che si trovano dentro la spirale della violenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le “sopravvissute”. Medico apuano studia le conseguenze fisiche lasciate dalla violenza