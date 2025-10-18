Le sopravvissute Medico apuano studia le conseguenze fisiche lasciate dalla violenza
C’è chi si salva dalla violenza domestica e non diventa vittima di femminicidio. Sono le “survivor”, le sopravvissute alla violenza, nella maggior parte dei casi da parte del partner. Oltre a dover fare i conti con i retaggi di una cultura che tende a colpevolizzarle per “non aver denunciato prima”, conservano tracce oggi al centro di uno studio portato avanti dal gruppo di ricerca del Dipartimento di Scienze Biomediche, guidato dal medico originario di Massa Jacopo Agrimi e dal professor Nazareno Paolocci, iniziato negli Stati Uniti e ora condotto dall’Università di Padova. Lo studio, dal titolo Wish – Women Intimate Shelter e presentato ieri in Provincia, in prima battuta si è svolto sugli animali: topi di sesso femminile sottoposti a stress, test simili a quanto subiscono le donne che si trovano dentro la spirale della violenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Al Centro Medico Rabin in Israele, fervono i preparativi per l'arrivo dei 20 ostaggi, sopravvissuti a condizioni inimmaginabili sotto il terrore di Hamas a Gaza per due anni. Tra profonda emozione e trepidazione, saranno accolti con la massima cura, sia medica - facebook.com Vai su Facebook
Gabor Maté, medico sopravvissuto all’Olocausto ebraico e il 7 ottobre 2023: “La gente pensa che la storia sia iniziata il 7 ottobre, ma come ebreo ed ex sionista sono coinvolto da decenni in questo problema, e già nel 1967 mi era chiaro che Israele aveva com - X Vai su X
Le “sopravvissute”. Medico apuano studia le conseguenze fisiche lasciate dalla violenza - Ricerca su un campione di un centinaio di donne tra 18 e 45 anni "Potremo dare risposte terapeutiche nuove, efficaci e mirate" . Come scrive lanazione.it