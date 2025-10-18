Le ricerche di Marianna | nonostante l' allerta meteo gialla i pompieri tornano dentro il collettore delle acque bianche

18 ott 2025

Piove. Anche su Favara c'è - alle ore 8,30 - una leggera pioggerellina. Nessuna incertezza, si va avanti. Finché le condizioni meteo saranno queste, anche se per oggi è stata diramata una nuova allertagialla”, i soccorritori continueranno le ricerche di Marianna Bello, la trentottenne. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

