Le ricerche di Marianna il cognato della 38enne dispersa | Alcune cose potevano essere fatte prima

“Le cose che stanno facendo dopo diciotto giorni potevano essere fatte nei giorni immediatamente successivi al nubifragio”. Lo dice, ai microfoni di AgrigentoNotizie, Gaetano Faija: cognato di Marianna Bello. Parole non casuali, ma che fanno riferimento al fatto che oggi più squadre dei vigili. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

