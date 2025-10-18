Le ricerche di Marianna il cognato della 38enne dispersa | Alcune cose potevano essere fatte prima

Agrigentonotizie.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Le cose che stanno facendo dopo diciotto giorni potevano essere fatte nei giorni immediatamente successivi al nubifragio”. Lo dice, ai microfoni di AgrigentoNotizie, Gaetano Faija: cognato di Marianna Bello. Parole non casuali, ma che fanno riferimento al fatto che oggi più squadre dei vigili. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

ricerche marianna cognato 38enneLe ricerche di Marianna Bello continueranno, terminato il vertice in Prefettura - Da domani mattina, dunque, torneranno al lavoro forze dell’ordine, vigili del fuoco e protezione civile. Lo riporta grandangoloagrigento.it

ricerche marianna cognato 38enneMarianna Bello, la donna di 38 anni trascinata via dall'acqua dopo il nubifragio è ancora dispersa: proseguono le ricerche VIDEO - È dispersa dal 1° ottobre Marianna Bello, la 38enne madre di tre figli trascinata via dall'acqua durante l'ondata di maltempo e il nubifragio che hanno colpito Favara e ... Da ilgazzettino.it

ricerche marianna cognato 38enneOttavo giorno di ricerche: la notizia su Marianna Bello (1 / 2) - Vediamo che cosa sta succedendo si continua ancora a cercare Marianna dopo otto giorni ecco i dettagli dell'accaduto qualcosa di davvero molto particolare e assurdo. Secondo donna.fidelityhouse.eu

Cerca Video su questo argomento: Ricerche Marianna Cognato 38enne