Le reazioni | Grave attacco alla libertà

Tutti con Sigfrido Ranucci. Anche quelli che, nel tempo, hanno fatto di tutto per ostacolare le sue inchieste sommergendolo di querele. Ebbene ieri, a caldo, a esprimere solidarietà al volto di Report è stata per prima la premier Giorgia Meloni. "La libertà e l’indipendenza dell’informazione sono valori irrinunciabili delle nostre democrazie, che continueremo a difendere", è scritto in una nota di Palazzo Chigi. Subito dopo è arrivato il ministro della Difesa, Guido Crosetto:"Un gesto gravissimo, vile, inaccettabile. Per fortuna nessuno è rimasto ferito". Anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha fatto pervenire a Sigfrido Ranucci, come fanno sapere fonti del Quirinale, la sua solidarietà, esprimendo "severa condanna" per il grave gesto intimidatorio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Le reazioni: "Grave attacco alla libertà"

Argomenti simili trattati di recente

Fra le prime reazioni all'attenzione dell'attentato che ha coinvolto il giornalista Rai Sigfrido Ranucci, quella del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che esprime piena solidarietà al giornalista e la più ferma condanna per il grave atto intimidatorio da lui su - facebook.com Vai su Facebook

Le reazioni: "Grave attacco alla libertà" - Anche quelli che, nel tempo, hanno fatto di tutto per ostacolare le sue inchieste sommergendolo di querele. msn.com scrive

Attentato Ranucci, le reazioni. Meloni: «Ferma condanna, grave atto intimidatorio». Crosetto: «Colpita libertà di informazione». Schlein: attacco vile e pericoloso - Questa notte un ordigno è esploso e ha distrutto l'auto del giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, parcheggiata davanti casa a Campo Ascolano, comune di ... Da msn.com

Le reazioni all'attentato a Ranucci. Meloni: «La libertà d'informazione è sacra». Salvini: «Gravità inaudita». Piantedosi: «Misure di protezione rafforzate» - Fra i primi a intervenire il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ma molti sono gli attestati di solidarietà. Come scrive roma.corriere.it