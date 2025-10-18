Le reazioni | Grave attacco alla libertà

Quotidiano.net | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutti con Sigfrido Ranucci. Anche quelli che, nel tempo, hanno fatto di tutto per ostacolare le sue inchieste sommergendolo di querele. Ebbene ieri, a caldo, a esprimere solidarietà al volto di Report è stata per prima la premier Giorgia Meloni. "La libertà e l’indipendenza dell’informazione sono valori irrinunciabili delle nostre democrazie, che continueremo a difendere", è scritto in una nota di Palazzo Chigi. Subito dopo è arrivato il ministro della Difesa, Guido Crosetto:"Un gesto gravissimo, vile, inaccettabile. Per fortuna nessuno è rimasto ferito". Anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha fatto pervenire a Sigfrido Ranucci, come fanno sapere fonti del Quirinale, la sua solidarietà, esprimendo "severa condanna" per il grave gesto intimidatorio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

le reazioni grave attacco alla libert224

© Quotidiano.net - Le reazioni: "Grave attacco alla libertà"

Argomenti simili trattati di recente

reazioni grave attacco libert224Le reazioni: "Grave attacco alla libertà" - Anche quelli che, nel tempo, hanno fatto di tutto per ostacolare le sue inchieste sommergendolo di querele. msn.com scrive

reazioni grave attacco libert224Attentato Ranucci, le reazioni. Meloni: «Ferma condanna, grave atto intimidatorio». Crosetto: «Colpita libertà di informazione». Schlein: attacco vile e pericoloso - Questa notte un ordigno è esploso e ha distrutto l'auto del giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, parcheggiata davanti casa a Campo Ascolano, comune di ... Da msn.com

reazioni grave attacco libert224Le reazioni all'attentato a Ranucci. Meloni: «La libertà d'informazione è sacra». Salvini: «Gravità inaudita». Piantedosi: «Misure di protezione rafforzate» - Fra i primi a intervenire il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ma molti sono gli attestati di solidarietà. Come scrive roma.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Reazioni Grave Attacco Libert224