Le proteste contro la deriva autoritaria di Trump

Gli occhi degli Stati Uniti sono tutti puntati sulle strade. Oggi ci sarà una nuova ondata di proteste No Kings (No ai re) che contestano la svolta autoritaria intrapresa dell’amministrazione Trump. I manifestanti grideranno contro la corruzione del presidente e dei suoi funzionari, contro lo scivolamento illiberale di tutto il Paese, e la regressione degli indici democratici degli Stati Uniti. L’ultima volta, il 14 giugno 2025, nelle piazze delle città americane c’erano più di cinque milioni di persone. I numeri di oggi dovrebbero essere nello stesso ordine di grandezza, e dovrebbe coinvolgere tutti gli Stati. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Le proteste contro la deriva autoritaria di Trump

Approfondisci con queste news

Berna: Proteste pro Palestina, 256 feriti secondo gli organizzatori, e violenze da parte della polizia - facebook.com Vai su Facebook

L'onda alla deriva https://ilgiornale.it/news/cronache/londa-deriva-2548114.html… #sinistra #Calabria - X Vai su X

Proteste dopo il voto - Leggi ... Secondo internazionale.it

Trump scatena la persecuzione a sinistra: censura e repressione come strumenti del nuovo autoritarismo - Trump lancia una crociata autoritaria contro gruppi progressisti, etichettandoli come “terroristi domestici” per giustificare repressione, censura e persecuzioni politiche sistematiche. Scrive globalist.it

Perché la bandiera di One Piece è diventata il simbolo delle proteste della Gen Z - Luffy lottano per le loro libertà contro il Governo Mondiale: lo stesso sentimento è ciò che ha coinvolto i giovani che, a partire dai ... Segnala tg24.sky.it