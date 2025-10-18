Le parrucche della solidarietà Il progetto arriva in ospedale

Ilgiorno.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il " progetto parrucche " già attivo in altre strutture ospedaliere della Lombardia è arrivato anche all’ ospedale di Rho grazie alla collaborazione con l’associazione " Cancro Primo Aiuto ". All’interno del reparto di Oncologia, il sodalizio avrà uno spazio dove le donne colpite da un tumore che hanno perso i capelli a causa della chemioterapia potranno beneficiare gratuitamente di una parrucca. Taglio e tinte diverse, ma dietro ad ogni parrucca c’è un progetto di aiuto e sostegno psicologico alle pazienti oncologiche e alle loro famiglie. "Una parrucca - sostiene l’amministratore delegato di Cancro Primo Aiuto, Flavio Ferrari - non è un semplice accessorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

