Le pagelle di Torres-Forlì il migliore in campo è Macri Ma la squadra merita un bel 8

Il Forlì sbanca il "Vanni Sanna" di Sassari battendo per 2 a 0 la Torres grazie alle reti di Franzolini e Macrì. Galletti che in attesa delle altre gare del girone salgono momentaneamente al quarto posto in classifica.MARTELLI 6,5: Controlla senza particolari problemi i tentativi della Torres che. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

