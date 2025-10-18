Le pagelle di Torino-Napoli i top e i flop della partita

Ilmattino.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torino-Napoli 1-0. Decide il match l'ex Simeone. Male Lucca e Gilmour. I migliori per gli azzurri Anguissa e Lang, subentrato a partita in corso.  Le pagelle di Torino-Napoli. Lucca,. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

le pagelle di torino napoli i top e i flop della partita

© Ilmattino.it - Le pagelle di Torino-Napoli, i top e i flop della partita

Scopri altri approfondimenti

pagelle torino napoli topPagelle Torino Napoli: ecco i TOP-FLOP e i voti della partita - I voti, i top e i flop del match valido per la 7ª giornata del campionato di Serie A 2025/26: pagelle Torino Napoli (Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). Secondo calcionews24.com

pagelle torino napoli topPAGELLE E TABELLINO Torino-Napoli 1-0: Simeone opportunista, sbandano Di Lorenzo e Gilmour, flop Lucca - Il club granata ospita gli azzurri per la settima giornata di campionato all'Olimpico di Torino: pagelle e tabellino dell'incontro ... Riporta calciomercato.it

pagelle torino napoli topLe pagelle di Torino-Napoli, i top e i flop della partita - I migliori per gli azzurri Anguissa e Lang, subentrato a partita in corso. Da ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Pagelle Torino Napoli Top