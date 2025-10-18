Vildoza 6,5 (in 20’ 12 da due, 03 da tre, una recuperata, 7 assist) Discreta prova in regia per lui, con un bel numero di assist a favore dei compagni. Edwards 8,5 (in 27’ 710 da due, 512 da tre, 78 ai liberi, un rimbalzo, una recuperata, 2 perse, un assist, 2 stoppate subite) Dopo Udine e Monaco demolisce anche l’Asvel con la solita caterva di punti segnati. Stavolta sono 36, record personale in Eurolega per il bulldozer di Huston. Pajola 8 (in 21’ 11 da due, 46 da tre, un rimbalzo, 2 recuperate, una persa, 4 assist) Difesa e regia, ma sta mettendo sempre più spesso il suo marchio di fabbrica anche nel tiro dalla lunga distanza realizzando 3 triple pesantissime. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le pagelle dei bianconeri. Pajola totale: regia e triple pesanti