Le pagelle dei bianconeri Pajola totale | regia e triple pesanti
Vildoza 6,5 (in 20’ 12 da due, 03 da tre, una recuperata, 7 assist) Discreta prova in regia per lui, con un bel numero di assist a favore dei compagni. Edwards 8,5 (in 27’ 710 da due, 512 da tre, 78 ai liberi, un rimbalzo, una recuperata, 2 perse, un assist, 2 stoppate subite) Dopo Udine e Monaco demolisce anche l’Asvel con la solita caterva di punti segnati. Stavolta sono 36, record personale in Eurolega per il bulldozer di Huston. Pajola 8 (in 21’ 11 da due, 46 da tre, un rimbalzo, 2 recuperate, una persa, 4 assist) Difesa e regia, ma sta mettendo sempre più spesso il suo marchio di fabbrica anche nel tiro dalla lunga distanza realizzando 3 triple pesantissime. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
Le pagelle dei bianconeri nella vittoria contro il Pontedera #Ascoli #SerieC - facebook.com Vai su Facebook
Le pagelle di #JuveMilan Il VIDEO con i giudizi dei bianconeri - X Vai su X
Le pagelle dei bianconeri. Pajola totale: regia e triple pesanti - Niang è molto esplosivo,. Segnala sport.quotidiano.net
Pagelle: Virtus Bologna, Edwards stellare, al suo fianco Pajola e Jallow - Una partita ovviamente difficile, segna solo 2 punti ma aggiunge 7 assist e +4 di plus/minus. Segnala pianetabasket.com
Le pagelle dei bianconeri. Niang, qualità e gambe esplosive - Jallow 6,5 (in 25’ 0/1 da due, 1/2 da tre, 2/2 ai liberi, 3 rimbalzi, 2 perse, 2 assist) Gli tocca spesso Mirotic, l’osso più duro di Monaco e lui, con la collaborazione dei compagni riesce ad ... Segnala ilrestodelcarlino.it