Le mongolfiere hanno colorato il cielo castiglionese
Arezzo, 18 ottobre 2025 – Le Mongolfiere hanno colorato il cielo castiglionese. Successo di pubblico e sportivo. Già al lavoro per un nuovo appuntamento. Sport, paesaggio e passione per il volo. Sono stati questi gli ingredienti che hanno trasformato una competizione sportiva, il Toscana Hot Air Balloon Open Championship 2025, in un evento che ha emozionato ed incantato un intero territorio. E prendendo in prestito la celebre canzone di Jovanotti potresti dire che la scorsa settimana l'Aero Club Serristori è stato l'ombelico della Valdichiana grazie alla spettacolare competizione internazionale che per cinque giorni, appunto, ha colorato i cieli toscani con le mongolfiere provenienti da tutta Europa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
