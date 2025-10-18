Le mongolfiere hanno colorato il cielo castiglionese

Lanazione.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 18 ottobre 2025 – Le Mongolfiere hanno colorato il cielo castiglionese. Successo di pubblico e sportivo. Già al lavoro per un nuovo appuntamento. Sport, paesaggio e passione per il volo. Sono stati questi gli ingredienti che hanno trasformato una competizione sportiva, il Toscana Hot Air Balloon Open Championship 2025, in un evento che ha emozionato ed incantato un intero territorio. E prendendo in prestito la celebre canzone di Jovanotti potresti dire che la scorsa settimana l'Aero Club Serristori è stato l'ombelico della Valdichiana grazie alla spettacolare competizione internazionale che per cinque giorni, appunto, ha colorato i cieli toscani con le mongolfiere provenienti da tutta Europa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

le mongolfiere hanno colorato il cielo castiglionese

© Lanazione.it - Le mongolfiere hanno colorato il cielo castiglionese

Contenuti che potrebbero interessarti

mongolfiere hanno colorato cieloLe mongolfiere hanno colorato il cielo castiglionese - Arezzo, 18 ottobre 2025 – Le Mongolfiere hanno colorato il cielo castiglionese. lanazione.it scrive

mongolfiere hanno colorato cieloLe mongolfiere si alzano nel cielo sannita: al via il Fragneto Monforte Balloon Festival - Una volta in cielo, lo spettacolo è impagabile: emozionante per chi lo vive da protagonista, ma altrettant ... Da ntr24.tv

Decine di mongolfiere nel cielo di Francia per il raduno Enenvol - In occasione di un nuovo raduno di portata mondiale, decine di palloni colorati sono decollati oggi da Chambley- Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Mongolfiere Hanno Colorato Cielo