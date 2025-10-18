Secondo una recente ricerca di Skyscanner, sono diverse le destinazioni low-cost dove organizzare un viaggio in autunno. Dall’Europa dell’est, passando per isole soleggiate e capitali ricche di storia, abbiamo cercato i costi di hotel e voli delle mete più convenienti citate dalla piattaforma di viaggi, con qualche indicazione e suggerimento per chi sta pensando di partire sui prezzi medi di hotel e voli. Ovviamente, si tratta di di tariffe che potrebbero cambiare con l’avvicinarsi della partenza o con l’aumento della domanda. Ma, ad oggi, restano comunque tra le proposte più convenienti. Le mete europee più economiche in autunno. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Le mete più economiche dove viaggiare in autunno