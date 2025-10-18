Le mete più economiche dove viaggiare in autunno
Secondo una recente ricerca di Skyscanner, sono diverse le destinazioni low-cost dove organizzare un viaggio in autunno. Dall’Europa dell’est, passando per isole soleggiate e capitali ricche di storia, abbiamo cercato i costi di hotel e voli delle mete più convenienti citate dalla piattaforma di viaggi, con qualche indicazione e suggerimento per chi sta pensando di partire sui prezzi medi di hotel e voli. Ovviamente, si tratta di di tariffe che potrebbero cambiare con l’avvicinarsi della partenza o con l’aumento della domanda. Ma, ad oggi, restano comunque tra le proposte più convenienti. Le mete europee più economiche in autunno. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
News recenti che potrebbero piacerti
La Cgil, insieme alle associazioni e ai movimenti della Via Maestra, promuove per il 25 ottobre a Roma la manifestazione nazionale “Democrazia al lavoro”, per dire basta a politiche economiche fondate su austerità e riarmo e chiedere un modello di svilupp - facebook.com Vai su Facebook
#Istat: sempre più italiani in ristrettezze economiche. Quasi una famiglia italiana su tre limita la spesa alimentare. Divario Nord-Sud: in Puglia la spesa media mensile è quasi la metà di quella del Trentino-Alto Adige https://buff.ly/SEMR0ps - X Vai su X
Mete economiche dall’altra parte del mondo: quali scegliere - Il Long Haul Holiday Report 2025 ha stilato la classifica delle mete più economiche per viaggi a lungo raggio ... Come scrive msn.com
6 mete europee last minute sotto i 200 euro per un viaggio autunnale di 2–3 giorni - L’autunno è uno splendido periodo per viaggiare: ecco 6 destinazioni europee last minute di 2- Lo riporta siviaggia.it
Bastano meno di €300 per volo e hotel. 5 mete europee perfette da visitare ora - Ecco 5 mete in cui è possibile viaggiare spendendo meno di 300 euro per il pacchetto volo+hotel in questo periodo. Come scrive money.it