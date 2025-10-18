Le mani in pasta d’argilla di Gordon Baldwin

L’ultima eredità della pandemia, dopo il pane fatto in casa, i cinema svuotati e l’abbraccio diventato pratica ad alto rischio, è stata la mania del “fare con le mani”. Una specie di mindfulness ap. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Le mani in pasta (d’argilla) di Gordon Baldwin

Argomenti simili trattati di recente

Sabato scorso abbiamo messo le mani in pasta con il Corso di Panificazione con Lievito Madre e Farine Biologiche! Ringraziamo il nostro docente Simone Lombardi (pizzaiolo 3 Spicchi Gambero Rosso) per aver condiviso con noi passione, tecnica e - facebook.com Vai su Facebook

Le mani in pasta (d'argilla) di Gordon Baldwin - Il ceramista e scultore scomparso, pur avendo avuto una carriera artistica di rilievo, non smise mai di insegnare: una coerenza quasi commovente, oggi che anche i professori fanno i reel ... Da ilfoglio.it

Mani in pasta: a Silea concluso il progetto con pazienti oncologiche e caregivers - Farine grintose per impasti che sanno di vita” si è concluso con una grande festa venerdì 10 maggio al Parco dei Moreri di Silea. Lo riporta nordest24.it

Mani in pasta! - In questo tranquillo giovedì, i VIP dovranno mettere le mani in pasta per preparare la loro deliziosa cena. Lo riporta grandefratello.mediaset.it