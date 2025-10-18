Le lavorazioni di Poste italiane tornano da Venezia a Udine

Udinetoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La lavorazione interna del flusso postale delFriuli-Venezia Giulia sarà gradualmente riportata a Udine, modificando il precedente accordo che ne prevedeva l'arretramento dal Friuli-Venezia Giulia al Veneto. La notizia arriva dal segretario regionale Uilposte Ugo Spadaro, che questa mattina ha. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Le lavorazioni di Poste italiane tornano da Venezia a Udine - Nel precedente accordo, la società si era “limitata a fare una riunione meramente informativa” sulla decisione, ha dichiarato Spadaro: ora, invece, “Le lavorazioni saranno riportate gradualmente al ... Secondo udinetoday.it

Cerca Video su questo argomento: Lavorazioni Poste Italiane Tornano