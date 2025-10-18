Le lavorazioni di Poste italiane tornano da Venezia a Udine

Udinetoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La lavorazione interna del flusso postale del Friuli Venezia Giulia sarà gradualmente riportata a Udine, modificando il precedente accordo che ne prevedeva l'arretramento dal Friuli Venezia Giulia al Veneto. La notizia arriva dal segretario regionale Uilposte Ugo Spadaro. Nel precedente accordo. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Le lavorazioni di Poste italiane tornano da Venezia a Udine - Ad annunciare la notizia e il segretario regionale del sindacato Uilposte Ugo Spadaro: aveva da tempo denunciato "Lunghe percorrenze e trasferimenti di lavorazioni strategiche fuori regione". Scrive udinetoday.it

