Le lavorazioni di Poste italiane tornano da Venezia a Udine

La lavorazione interna del flusso postale del Friuli Venezia Giulia sarà gradualmente riportata a Udine, modificando il precedente accordo che ne prevedeva l'arretramento dal Friuli Venezia Giulia al Veneto. La notizia arriva dal segretario regionale Uilposte Ugo Spadaro. Nel precedente accordo. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Lavorazione SFL di fine mese si attende la data di invio poste con la cifra.! In seguito vi aggiorno - facebook.com Vai su Facebook

Le lavorazioni di Poste italiane tornano da Venezia a Udine - Ad annunciare la notizia e il segretario regionale del sindacato Uilposte Ugo Spadaro: aveva da tempo denunciato "Lunghe percorrenze e trasferimenti di lavorazioni strategiche fuori regione". Scrive udinetoday.it