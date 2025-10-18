Le indagini sull' attentato a Sigfrido Ranucci | Chi ha messo l' ordigno conosceva le mie abitudini

Un ordigno rudimentale con un chilo d'esplosivo, lasciato tra due vasi e l'auto, a pochi metri dall'abitazione, con la miccia accesa. La potente esplosione ha distrutto la vettura di Sigfrido Ranucci, conduttore di Report che da tempo è sotto scorta, e quella di sua figlia. L'atto intimidatorio. 🔗 Leggi su Latinatoday.it