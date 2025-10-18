Le indagini sull' attentato a Sigfrido Ranucci | Chi ha messo l' ordigno conosceva le mie abitudini
Un ordigno rudimentale con un chilo d'esplosivo, lasciato tra due vasi e l'auto, a pochi metri dall'abitazione, con la miccia accesa. La potente esplosione ha distrutto la vettura di Sigfrido Ranucci, conduttore di Report che da tempo è sotto scorta, e quella di sua figlia. L'atto intimidatorio. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Attentato a Sigfrido Ranucci: gli affari dei clan e la criminalità organizzata, le piste seguite dagli inquirenti - Sono quattro/cinque le piste seguite dai carabinieri riguardo l'attentato subito da Sigfrido Ranucci nella sua abitazione di Pomezia ...
Attentato a Ranucci: il giornalista spiato, l'uomo incappucciato in fuga e l'auto rubata vicino casa - Nuovi dettagli sull'attentato a Sigfrido Ranucci: un uomo incappucciato, un'auto rubata e ipotesi di un avvertimento legato alle inchieste.
Ranucci e la bomba davanti casa, le indagini sull'attentato: le auto esplose e le piste dell'Antimafia - Un chilo d'esplosivo nascosto all'esterno della casa: sullo scoppio dell'ordigno indaga l'Antimafia.