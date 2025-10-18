Le immagini choc del Conzu invaso dall’acqua | c' è il commerciante in difficoltà ma non c' è Marianna

Agrigentonotizie.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è un secondo video amatoriale del nubifragio che lo scorso primo ottobre si è abbattuto a Favara e che è stato registrato in piazza Della Libertà, non è però chiaro se le immagini siano state effettuate durante i drammatici momenti della caduta in acqua di Marianna Bello. Nel breve filmato che. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

