Le Iene, condotto da Veronica Gentili con Max Angioni. Ospiti in studio: la cantante Emma e l’attore Lorenzo Zurzolo. Domenica 19 ottobre, in prima serata su Italia 1, nuovo appuntamento con “Le Iene”, condotto da Veronica Gentili con Max Angioni. Ospiti in studio: la cantante Emma e l’attore Lorenzo Zurzolo. Nella puntata: Daniele Bonistalli fa luce sulla vicenda che vede coinvolto un uomo che avrebbe percepito per oltre cinquant’anni un’indennità da cieco assoluto, accumulando un presunto danno erariale da oltre un milione di euro. Dichiarato “non rivedibile” a metà degli anni ‘80, non è mai stato più sottoposto a controlli. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Le Iene, ospiti e anticipazioni di domenica 19 ottobre