‘Le Giuste Parole’ Vera Gheno e Benedetta De Luca al festival dell' informazione sulla violenza di genere

Foggiatoday.it | 18 ott 2025

Saranno la sociolinguista Vera Gheno e l’influencer Benedetta De Luca ad aprire la seconda edizione del Festival dell’informazione sulla violenza di genere Le Giuste Parole, in programma il 20 e 21 ottobre a Foggia e Vieste.Il Festival, promosso dalla cooperativa sociale Il Filo di Arianna in. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

