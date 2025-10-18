‘Le Giuste Parole’ Vera Gheno e Benedetta De Luca al festival dell' informazione sulla violenza di genere
Saranno la sociolinguista Vera Gheno e l’influencer Benedetta De Luca ad aprire la seconda edizione del Festival dell’informazione sulla violenza di genere Le Giuste Parole, in programma il 20 e 21 ottobre a Foggia e Vieste.Il Festival, promosso dalla cooperativa sociale Il Filo di Arianna in. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
“Le Giuste Parole" è il titolo del Festival dell'informazione sulla violenza di genere organizzato nell’ambito del progetto Zona Franca, sostenuto da Fondazione Con il Sud e promosso dalla cooperativa sociale Il Filo d’Arianna, con la cattedra di Didattica e peda - facebook.com Vai su Facebook
