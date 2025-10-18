Congelato il nuovo piano dell’arenile. In maggioranza c’è poca voglia di andare a complicare il cammino che porterà verso le gare per il rinnovo delle concessioni, legandolo al rinnovo del piano dell’arenile, come accadrà a Rimini. In estate l’amministrazione aveva fatto un primo incontro con le categorie dei bagnini e Kpmg per avviare un percorso che consentisse di fissare alcuni elementi di sviluppo dell’ offerta balneare. Il documento di sintesi sarebbe servito per procedere con il nuovo piano spiaggia. Ma a quanto emerso dall’ultima maggioranza, questo percorso rallenterà per più motivi. Il primo è lo strumento vigente, la cui ultima variante risale al 2012, capace di cambiare l’offerta della spiaggia con servizi, piscine e centri benessere, solo per citare alcune possibilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le future gare ’congelano’ il nuovo piano per l’arenile